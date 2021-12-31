Михаил Ведерников поздравил псковичей с наступающим Новым годом

06:17, 31 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Спасибо за ваше неравнодушие и вашу ответственность. Радости и мира в доме, здоровья вам и вашим близким. С наступающим 2022 годом! Пусть сбудется всё, что вы пожелаете!» - заявил глава региона в 70-м видеообращении на своей странице в Instagram.