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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с наступающим Новым годом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

«Спасибо за ваше неравнодушие и вашу ответственность. Радости и мира в доме, здоровья вам и вашим близким. С наступающим 2022 годом! Пусть сбудется всё, что вы пожелаете!» - заявил глава региона в 70-м видеообращении на своей странице в Instagram.

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