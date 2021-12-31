В Псковской области растет правовая грамотность - губернатор

06:15, 31 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области растет правовая грамотность. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 70-м видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

По его словам, всё шире используются доступные цифровые инструменты для улучшения жизни людей и решения наболевших вопросов. «Как следствие, и люди глубже погружаются в жизнь своего муниципалитета, разбираются в инструментах развития, сами становятся инициаторами новых проектов. Очень ярко это доказывает развитие территориального общественного самоуправления, так называемых ТОСов. Простым языком – это неравнодушная команда граждан, которая берётся за решение наболевших вопросов своих населённых пунктов: будь то организация освещения, установка детских площадок или ремонт дома культуры», - отметил глава региона. В 2018 году таких территориальных команд в Псковской области было всего две. Сейчас – уже 250, и они внесли весомый вклад в развитие региона, уточнил Михаил Ведерников.

Со следующего года в регионе будет запущена реализация проектов в рамках «инициативного бюджетирования». Это участие граждан в распределении муниципального бюджета. 14 проектов получат финансирование в размере 25,5 млн рублей. Михаил Ведерников выразил уверенность, это тоже очень интересное и перспективное направление.

Он добавил, что на всех уровнях начался переход к живому, понятному, человеческому общению. «И это приносит свои плоды. На неделе обсуждали эту тему с главами районов – ещё несколько лет назад им в совокупности за год приходило менее тысячи обращений. Сейчас эта цифра уже подбирается к 4-м тысячам», - рассказал губернатор.