Михаил Ведерников ответил на вопросы подписчиков

06:16, 31 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на несколько наиболее частых вопросов в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Кстати, ни разу не говорил, как мы их отбираем. В большинстве случаев подборку даёт наш Центр управления регионом – он круглосуточно анализирует оперативную ситуацию по социальным сетям и фиксирует наиболее актуальные проблемы. В этот раз едва ли не половина вопросов относится к нашей южной столице – Великим Лукам», - сообщил Михаил Ведерников.

Прежде всего, жители города продолжают жаловаться на качество новогодних украшений. На главной ёлке не горит часть огней, гирлянды в городе установлены некрасиво и неряшливо. «Могу сказать, что это и моя боль тоже. Великие Луки получили очень существенную сумму на создание новогодней атмосферы. Ровно столько, сколько и Псков.

Очень жаль, что городская администрация не справилась с поставленными задачами даже после многочисленных замечаний и выезда специалистов из Пскова. Тут, что называется, без комментариев. Сегодня они предпринимают ещё одну, финальную попытку. Надеюсь,

что к празднику порядок будет наведён», - заявил глава региона.

Также из Великих Лук приходит целый ряд жалоб на график движения общественного транспорта, на отсутствие актуального расписания и частые задержки рейсов. Много обращений по конкретному маршруту №9 «Лаврино — Инкубаторная». «Эти проблемы имеют системный характер. Комитет по транспорту уже занимается этой темой – вопросов к перевозчикам много. В декабре в ходе рейдовых мероприятий было составлено 10 актов за нарушения условий госконтрактов, в ноябре – ещё 12. Штрафы будут продолжаться, пока перевозчики не скорректируют свою работу» - сказал губернатор. Дополнительно он поручил проанализировать ситуацию и даст свои рекомендации городу по оперативным мерам хотя бы на период новогодних праздников.

Много вопросов поступает по графику работы пунктов вакцинации в новогодние праздники.

Публиковал пост на эту тему, но повторюсь. «Прививочные пункты в поликлиниках будут работать в соответствии с графиком самих медучреждений. Пункты в торговых центрах со 2 января будут принимать с момента открытия ТЦ до 15:00», - проинформировал Михаил Ведерников.

Участились жалобы на плохую связь. Такие вопросы поступили от жителей Печорского района, Псковского района, Опочецкого района, Великолукского, Бежаницкого, Пустошкинского, Дновского. «Очевидно, они вызваны новостями об установке новых вышек сотовой связи. В частности, в рамках программы устранения цифрового неравенства Минцифры и ПАО «Ростелеком» построили 12 базовых станций в 9 районах области.

Кроме этого, по отдельному решению председателя Правительства Михаила Мишустина мы получили субсидию на установку 48 базовых станций в малых населённых пунктах. Практически все уже готовы», - напомнил Михаил Ведерников.

По его словам, важно понимать – полноценное оказание услуг связи этими вышками будет доступно только после получения операторами разрешения на использование частот. Это произойдёт не позднее 1 июня. «Нужно немного подождать – работа в этом направлении ведётся беспрецедентная, ранее этим вопросом системно ещё не занимались. В течение года-двух ситуация улучшится кардинально», - заверил губернатор.