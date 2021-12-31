Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за активность в соцсетях

06:15, 31 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил жителей региона за активность в соцсетях. Об этом он заявил в 70-м видеообращении на своей странице в Instagram.

«Заканчивается короткая предпраздничная рабочая неделя, а с ней и непростой, но очень насыщенный и результативный 2021 год. Это юбилейный, 70-й, и последний в уходящем году выпуск еженедельного», - заметил глава региона.

Он заявил, что ценит этот формат за оперативность, качество обратной связи и возможность быстро решать актуальные проблемы. «Выпуски еженедельного смотрят не только в Instagram – они широко расходятся по всем социальным сетям. По самым скромным подсчётам, за год они набрали более 6 млн просмотров и несколько десятков тысяч комментариев», - сообщил губернатор.

Он напомнил, что свой аккаунт ведет сам. «Лично читаю и лично отвечаю на все сообщения. Порой их количество доходит до 500 в сутки, поэтому их разбор заканчивается поздно ночью», - поделился Михаил Ведерников. Он выразил благодарность подписчикам за то, что смотрят, реагируют, сообщают об актуальных проблемах региона.

«Да, не на все обращения удаётся быстро найти положительное решение. Тем не менее, я вижу по вашим реакциям, вашим откликам, что это рабочий формат. Будем продолжать его и дальше», - добавил Михаил Ведерников.