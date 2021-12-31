Михаил Ведерников: Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих побед

06:16, 31 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области растёт число жителей региона, которые непосредственно включаются в работу по развитию субъекта. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 70-м видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«И я считаю, что это один из важнейших результатов, который мы вместе с вами добились даже не в 2021-м, а за все предыдущие годы, - отметил глава региона. - Друзья! Спасибо вам за неравнодушие, инициативность, ответственность, любовь к нашей замечательной Псковской области».

По словам Михаила Ведерникова, всё, что делают жители региона, от простых неравнодушных комментариев до разработки собственных проектов развития, имеет очень важное значение. «Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих побед», - сказал он.