Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих побед

В Псковской области растёт число жителей региона, которые непосредственно включаются в работу по развитию субъекта. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в 70-м видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«И я считаю, что это один из важнейших результатов, который мы вместе с вами добились даже не в 2021-м, а за все предыдущие годы, - отметил глава региона. - Друзья! Спасибо вам за неравнодушие, инициативность, ответственность, любовь к нашей замечательной Псковской области».

По словам Михаила Ведерникова, всё, что делают жители региона, от простых неравнодушных комментариев до разработки собственных проектов развития, имеет очень важное значение. «Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих побед», - сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

31 декабря 2021

Накануне Нового года Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
31 декабря 2021

Михаил Ведерников поздравил псковичей с наступающим Новым годом
31 декабря 2021

В Псковской области шестую неделю подряд фиксируется снижение динамики заболеваемости COVID-19
31 декабря 2021

Михаил Ведерников ответил на вопросы подписчиков

31 декабря 2021

Михаил Ведерников: Уверен, вместе мы добьёмся ещё многих побед
31 декабря 2021

Михаил Ведерников поблагодарил псковичей за активность в соцсетях
30 декабря 2021

В Пскове появился инфостенд Пушкинского заповедника
30 декабря 2021

Пыталовские Деды Морозы сегодня поздравляли горожан с наступающим Новым годом

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...