Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
1 января ДТП произошло в Псковском районе вблизи деревни Соловьи, передаёт корреспондент ПАИ.
Водитель Renault Dacia Duster с номерами Ленинградской области не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В автомобиле находились два человека, от госпитализации они отказались.
На месте работали скорая помощь, аварийно-спасательная служба. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия.
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