Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе

18:10, 01 января 2022, ПАИ

1 января ДТП произошло в Псковском районе вблизи деревни Соловьи, передаёт корреспондент ПАИ.

Водитель Renault Dacia Duster с номерами Ленинградской области не справился с управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В автомобиле находились два человека, от госпитализации они отказались.

На месте работали скорая помощь, аварийно-спасательная служба. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства происшествия.