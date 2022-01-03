Восемь пожаров произошло в Псковской области за день до Нового года

11:18, 03 января 2022, ПАИ

За день до Нового года, 30 декабря, служба пожарной охраны ликвидировала восемь возгораний на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 7:44 поступил вызов из Красногородского района деревни Литвинка. На улице Молодежная в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительного оборудования

В 10:30 в Островском районе в селе Воронцово на улице Советская в жилом доме огнем повреждено потолочное перекрытие. Предположительная причина возгорания— неисправность печного оборудования

В 10:57 в Порховском районе в деревне Смоленец в жилом доме на кухне огнем поврежден пол. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки в помещении кухни.

В 13:36 в Плюссе на улице Коммунальная в трехквартирном жилом доме выгорела однокомнатная квартира. В другой квартире огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие и смежная стена. Прибывшим на место сотрудникам пожарной охраны удалось оперативно ликвидировать возгорание и не дать огню распространиться на соседнюю квартиру. Предположительная причина — короткое замыкание электропроводки электрощитке в квартире №1.

В 15:10 в Новоржевском районе деревня Вехно произошло возгорание бани, в которой сгорела кровля, а также изнутри выгорела полностью хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 15:38 в Островском районе в деревне Гораи в двухквартирном жилом доме в квавртире №2 сгорела сажа в дымоходе. Предположительная причина — нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В 15:35 в Пскове на улица Гражданской сгорел автомобиль. В автомобиле «Рено» огнем поврежден моторный отсек по всей площади. Предположительная причина — разгерметизация топливной системы.

В 21:48 в Порхове в переулоке Ленинградский сгорела баня. В бане сгорела кровля, огнем повреждено помещение помывочной. Предположительная причина — неисправность отопительной печи.