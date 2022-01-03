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3 января — день памяти княгини Ольги

Памятник княгине Ольге. Фото: «ВКонтакте»

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, во святом крещении Елена, происходила из рода Гостомысла, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде. Родилась на Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских, сообщает сайт «Календарь событий».

В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трёхлетнем сыне Святославе. Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси.

В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломничества и дипломатической миссии отправилась в Царьград, где с почётом была принята императором Константином VII Багрянородным. Её поразило величие христианских храмов и собранных в них святынь.

Таинство крещения над нею совершил патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником стал сам император. Имя русской княгине наречено было в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. Патриарх благословил новокрещённую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска животворящего древа Господня с надписью «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы: во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске, храм во имя Святой и Живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше «Лучем Трисиятельного Божества»: на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча».

Преставилась святая княгиня Ольга в 969 году, завещав открыто совершить погребение её по-христиански. Её нетленные мощи покоились в десятинной церкви в Киеве.

В память о святой Ольге в Пскове её именем назван мост, каменная часовня в стиле классицизма XIX века , набережная, установлены два памятника.

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