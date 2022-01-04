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Общество

Из-за астрономических цен на картофель и морковь «индекс оливье» вырос на 15%

За год продукты для салата оливье значительно подорожали. Фото КП

«Индекс оливье» за год вырос на 15 %, сообщает сегодня «Комсомольская правда».

В декабре 2021 года главный салат праздника обошёлся в 482 руб., что на 62 руб. дороже, чем в том же месяце 2020 года. Покупка уже готового салата на развес за год выросла в цене на 24 %. 

Средний чек на ингредиенты и изменение цены за год:

– вареная колбаса, 300 г – 91,8 руб. (-1 %), 

– картофель, 500 г – 73,3 руб. (+49 %), 

– морковь, 200 г – 11,5 руб. (+35 %), 

– куриные яйца, 5 шт. – 66 руб. (+25 %), 

– майонез, 200 г – 49 руб. (+16 %), 

– лук репчатый, 100 г – 14,5 руб. (+12 %), 

– зелёный горошек, 400 г – 85 руб. (+9 %), 

– укроп/петрушка, 30 г – 21 руб. (+8 %), 

– маринованные огурцы, 400 г – 69 руб. (+7 %). 

 

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