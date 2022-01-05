Экономист рассказала, кому повысят пенсии в этом году

09:23, 05 января 2022, ПАИ

Профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН, доктор экономических наук Жанна Голодова рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года, пишет РИА Новости.

В 2022 году для некоторых категорий неработающих пенсионеров будет предусмотрена надбавка к пенсии. Прибавка ожидает людей, которые до 1992 года работали в колхозах, совхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такие граждане для получения надбавки должны были проживать в сельской местности. Теперь же это не является обязательным условием.

По словам Голодовой, индексацию социальных выплат необходимо сделать из-за существенного роста инфляции. В этом году пенсии планируется индексировать три раза. Первая прибавка будет начислена автоматически с 1 января 2022 года.