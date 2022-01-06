Топ-10 самых ярких видеосюжетов-2021 корреспондента ПАИ Дмитрия Коновалова

17:40, 06 января 2022, ПАИ

Псковское агентство информации продолжает подводить итоги 2021 года. На этот раз редакция публикует топ-10 видеосюжетов корреспондента ПАИ Дмитрия Коновалова.

Заметим, что видеосюжеты Дмитрия Коновалова давно снискали славу – недаром многие федеральные телеканалы берут его видеосюжеты для показа.

А вот и сам топ-10. Наслаждайтесь! Видеосюжеты Дмитрия Коновалова – лучшее, любимое и только для вас!

Дмитрий Коновалов разыскал Светлану Лапову, обнаружившую у себя дома раненую летучую мышь вида лесной нетопырь. Мышь уже стала героиней многочисленных публикаций в мировых СМИ: прежде чем попасть в Псковскую область, животное пролетело более двух тысяч километров из Англии, что является одним из самых дальних зарегистрированных перелётов мышей в мире. Эксклюзивные кадры и комментарии к мировой новости – в видеосюжете.

Дмитрий Коновалов попросил начальника ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорта нарисовать единственно правильную схему движения по кругу. Псковичи до сих пор благодарят ПАИ за этот видеосюжет и подробное разъяснение правильного движения по кругу.

Видеосюжет о том, как пскович Илья Герасимов сделал из своего автомобиля настоящую амфибию. Его машина может ездить по обычным дорогам и передвигаться по реке. Этот видеосюжет расхватали многие федеральные каналы.

Корреспондент ПАИ побывал на съёмочной площадке – на берегу Ужинского озера в Гдовском районе – и снял эксклюзивные кадры работы актёров над новым российским полнометражным фильмом «Плакать нельзя!».

Видеосюжет о реставрации памятника на могиле Пушкина в Пушкинских Горах. Эта всероссийская тема в формате видеорепортажа была выпущена ПАИ раньше всех.

Видеосюжет о новом для Псковской области виде спорта – регби, а именно об очередных играх Студенческой лиги регби.

Видеосюжет о заместителе главного врача Псковской детской областной больницы Евгении Васильеве, который оказывает экстренную помощь детям с травмами, а также поправляет здоровье спортсменов с помощью уникальной для Псковской области техники мануальной терапии, попробовать которую на себе к врачу приезжают пациенты со всего мира.

В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ псковский фермер рассказал о последних трендах «тюльпановой» моды, показал новые способы выращивания цветов и посчитал экономику цветочного бизнеса.

Видеосюжет о противоаварийных земляных работах по спасению в Псково-Печерском монастыре старинного дуба, который участвует во всероссийском конкурсе «Дерево года».

Корреспондент ПАИ провёл день вместе с подводными искателями – экспедицией Русского географического общества – и узнал тайны поисков следов Ледового побоища.