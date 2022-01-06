Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Топ-10 самых ярких видеосюжетов-2021 корреспондента ПАИ Дмитрия Коновалова

Псковское агентство информации продолжает подводить итоги 2021 года. На этот раз редакция публикует топ-10 видеосюжетов корреспондента ПАИ Дмитрия Коновалова.

Заметим, что видеосюжеты Дмитрия Коновалова давно снискали славу – недаром многие федеральные телеканалы берут его видеосюжеты для показа.

А вот и сам топ-10. Наслаждайтесь! Видеосюжеты Дмитрия Коновалова – лучшее, любимое и только для вас!

Летучая мышь-рекордсмен

Дмитрий Коновалов разыскал Светлану Лапову, обнаружившую у себя дома раненую летучую мышь вида лесной нетопырь. Мышь уже стала героиней многочисленных публикаций в мировых СМИ: прежде чем попасть в Псковскую область, животное пролетело более двух тысяч километров из Англии, что является одним из самых дальних зарегистрированных перелётов мышей в мире. Эксклюзивные кадры и комментарии к мировой новости – в видеосюжете.

Круговые будни: ликбез от ГИБДД

Дмитрий Коновалов попросил начальника ГИБДД по городу Пскову Владимир Папорта нарисовать единственно правильную схему движения по кругу. Псковичи до сих пор благодарят ПАИ за этот видеосюжет и подробное разъяснение правильного движения по кругу.

Псковская амфибия

Видеосюжет о том, как пскович Илья Герасимов сделал из своего автомобиля настоящую амфибию. Его машина может ездить по обычным дорогам и передвигаться по реке. Этот видеосюжет расхватали многие федеральные каналы.

«Плакать нельзя!» – эксклюзивное видео со съёмок фильма

Корреспондент ПАИ побывал на съёмочной площадке – на берегу Ужинского озера в Гдовском районе – и снял эксклюзивные кадры работы актёров над новым российским полнометражным фильмом «Плакать нельзя!».

Реставрация могилы Пушкина

Видеосюжет о реставрации памятника на могиле Пушкина в Пушкинских Горах. Эта всероссийская тема в формате видеорепортажа была выпущена ПАИ раньше всех.

Потом и кровью: регби в Пскове

Видеосюжет о новом для Псковской области виде спорта – регби, а именно об очередных играх Студенческой лиги регби.

Псковский врач лечит пациентов со всего мира

Видеосюжет о заместителе главного врача Псковской детской областной больницы Евгении Васильеве, который оказывает экстренную помощь детям с травмами, а также поправляет здоровье спортсменов с помощью уникальной для Псковской области техники мануальной терапии, попробовать которую на себе к врачу приезжают пациенты со всего мира.

Цветная эволюция: как работают тюльпановые плантации

В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ псковский фермер рассказал о последних трендах «тюльпановой» моды, показал новые способы выращивания цветов и посчитал экономику цветочного бизнеса.

Спасение 600-летнего дуба

Видеосюжет о противоаварийных земляных работах по спасению в Псково-Печерском монастыре старинного дуба, который участвует во всероссийском конкурсе «Дерево года».

Экспедиция в поисках следов Ледового побоища

Корреспондент ПАИ провёл день вместе с подводными искателями – экспедицией Русского географического общества – и узнал тайны поисков следов Ледового побоища.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

06 января 2022

Губернатор Псковской области поблагодарил глав районов за приобретённые новогодние украшения
06 января 2022

Псковский губернатор поблагодарил «Медиацентр 60» за новогоднюю акцию
06 января 2022

До -12 градусов опустится температура в Псковской области предстоящей ночью
06 января 2022

Топ-10 самых ярких видеосюжетов-2021 корреспондента ПАИ Дмитрия Коновалова
06 января 2022

Сотни детей из Псковской области посетят поезд Деда Мороза
06 января 2022

Псковский губернатор рассказал о реализации нацпроектов в Гдовском районе
06 января 2022

62,6% достиг коллективный иммунитет к COVID-19 в России
06 января 2022

Более миллиона человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...