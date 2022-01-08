Мороз до -7 градусов ожидается в Псковской области сегодня

09:00, 08 января 2022, ПАИ

Днём 8 января температура в Псковской области достигнет -7 градусов. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В субботу не прогнозируется сильный мороз: столбик термометра в регионе окажется в диапазоне отметок -7...-2 градуса. В Пскове возможна ещё более тёплая погода – от -4 до -2 градусов.

Облачная с прояснениями погода может принести небольшой снег, умеренный ветер южных направлений. На дорогах области местами ожидается гололедица.