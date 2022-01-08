Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эндокринолог сообщила, как изменится организм при отказе от сладких продуктов

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА Новости, как изменится организм, если минимизировать употребление сладких продуктов.

Она сообщила, что продукты, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов, слишком сладкие.

Кроме того, сахар может фигурировать под несколькими наименованиями: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и так далее.

По мнению эксперта, в случае отказа от сладкого уже через месяц улучшится метаболизм, исчезнет бессонница, уйдёт до четырёх килограммов веса и в целом улучшится качество жизни.

Она добавила, что изменится состояние кожи, так как сахар разрушает коллаген – белок, который делает кожу эластичнее и не даёт образовываться морщинам раньше времени.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как планируете провести новогодние каникулы?
Проголосовать >>>

08 января 2022

Ученые считают, что появление штамма «Омикрон» приведет к завершению пандемии коронавируса

08 января 2022

Эндокринолог сообщила, как изменится организм при отказе от сладких продуктов
08 января 2022

Кому опасно есть красную рыбу, рассказала нутрициолог
08 января 2022

Учёные: К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет
08 января 2022

Врач поделилась, как восстановить организм после новогодних праздников
08 января 2022

Эксперты рассказали, цены на какие продукты понизятся после предпраздничного ажиотажа
08 января 2022

Спикер Госдумы выступил за создание государственной сети аптек в регионах России
08 января 2022

Эксперт сообщила о новом основном симптоме при заболевании коронавирусом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...