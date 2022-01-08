Эндокринолог сообщила, как изменится организм при отказе от сладких продуктов

23:22, 08 января 2022, ПАИ

Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА Новости, как изменится организм, если минимизировать употребление сладких продуктов.

Она сообщила, что продукты, где больше 22,5 грамма сахара на 100 граммов, слишком сладкие.

Кроме того, сахар может фигурировать под несколькими наименованиями: гидролизованный крахмал, патока, фруктоза, мальтоза, сахарная пудра и так далее.

По мнению эксперта, в случае отказа от сладкого уже через месяц улучшится метаболизм, исчезнет бессонница, уйдёт до четырёх килограммов веса и в целом улучшится качество жизни.

Она добавила, что изменится состояние кожи, так как сахар разрушает коллаген – белок, который делает кожу эластичнее и не даёт образовываться морщинам раньше времени.