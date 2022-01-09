Новая система расчёта стоимости ОСАГО начала действовать сегодня

17:40, 09 января 2022, ПАИ

В России сегодня, 9 января, вступила в силу новая система расчёта стоимости обязательного автострахования ОСАГО. Об этом сообщают «Известия».

Стоимость страхового полиса будет определяться поведением водителя на дороге. Нововведения связаны и с масштабным изменением региональных коэффициентов. Для легковых автомобилей физлиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10 % (от 2 224 до 5 980 рублей). От этой суммы страховщики смогут рассчитывать базовый тариф. В ряде регионов цена полиса вырастет, например в населённых пунктах Башкирии, в Севастополе, Симферополе, Магадане и Назрани. Снижение коэффициентов ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Казани.

«Пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность (коэффициент бонус-малус, КБМ) и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов», — говорится в сообщении Центробанка.

Стоимость полиса вырастет для молодых водителей без стажа управления, а уменьшится для граждан старше 40 лет и со стажем вождения более 10 лет.

«Также увеличение цен затронет тех водителей, по чьей вине было совершено три и более ДТП на протяжении года. В свою очередь аккуратные водители смогут получить скидку более 50 %», – отмечает издание.