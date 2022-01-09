В два раза вырос спрос на виниловые проигрыватели в России

10:21, 10 января 2022, ПАИ

В 2021 году в России в два раза вырос спрос на виниловые проигрыватели. Об этом пишет газета «Известия».

В сетях «М. Видео» и «Эльдорадо» продажи проигрывателей выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и в 3,5 раза относительно 2019 года. В «AliExpress Россия» отметили, что осенью 2021 года спрос на такие устройства увеличился более чем в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. На 38% по сравнению с 2020 годом увеличились продажи проигрывателей в «Ситилинке», в «Озоне» — более чем в два раза.

В топ популярных устройств входят проигрыватели по цене от 4,2 тысячи рублей до 19 тысяч рублей.

Высокий спрос на такие устройства объясняется модой на все натуральное, в том числе и звук. Кроме того, пользователи, которые устали от однообразных цифровых носителей, пытаются разнообразить свой «парк гаджетов», отметили эксперты.