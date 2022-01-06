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Политика

Владимир Путин назвал актом агрессии события в Казахстане

Президент России Владимир Путин назвал события в Казахстане актом агрессии, на который надо было реагировать без промедления. Такое заявление российский лидер сделал в ходе внеочередного заседания Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), трансляцию которого ведет платформа «Смотрим».

«События в Казахстане – нападение на страну, акт агрессии», – подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы российского государства, Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности.

Как отметил Владимир Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

Президент также отметил быстроту и слаженность принятия решения ОДКБ для недопущения деградации ситуации.

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