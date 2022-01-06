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Политика

Представитель МИД Захарова назвала экс-главу МИД Польши жертвой гендерного разнообразия

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией ответила на твит польского евродепутата, пригрозившего России ударом ниже пояса. Об этом пишет РИА Новости.

«Евродепутат от Польши и экс-глава польского МИД Радослав Сикорский пообещал, что Россия «получит по яйцам», — написала дипломат в телеграм-канале.

Она пояснила, что так Сикорский прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО сейчас представляет собой геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения Организации Варшавского договора и распада Советского Союза.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — заметила представитель МИД.

Накануне в Женеве прошли российско-американские консультации по предложениям о гарантиях безопасности, которые Россия направила США и их союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.

Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
 

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