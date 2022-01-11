На следующей неделе Госдума определит сроки прохождения проекта ковид-сертификатов

19:44, 11 января 2022, ПАИ

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на следующей неделе определит сроки дальнейшего рассмотрения принятого в первом чтении правительственного законопроекта о ковид-сертификатах, сообщил ТАСС зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Депутат отметил, что рассмотрение инициативы до конца января возможно при условии отсутствия серьёзных замечаний к документу, текст которого в ближайшее время будет обсуждаться с министерствами, экспертами и ведомствами.

Он заключил, что февраль станет точкой завершения процесса рассмотрения законодательной инициативы.