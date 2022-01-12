Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Виды и использование разных типов крепежей

Проведение многих строительных, ремонтных и монтажных работ требует применения специальных крепежных составляющих. Одни из них используются для фиксации частей инструмента, другие – для надежного соединения деталей и так далее. О том, какой крепеж для чего предназначается и где можно заказать необходимые комплектующие по выгодной цене, читайте ниже.

Что для чего предназначается?

Ассортимент крепежных элементов на прилавках магазинов широк и разнообразен. Выбор необходимых модулей будет зависеть от спектра выполняемых работ и задач, которые стоят перед мастером. Если исполнителю нужно соединить детали одной конструкции, ему понадобятся алюминиевые заклепки разных размеров.

Специалистам, использующим для забивания гвоздей пневматические нейлеры, придется задуматься о приобретении специальных гвоздей особой формы. В данном случае забивать гвозди в поверхность будет намного проще, поскольку мастеру не придется применять физическую силу. Монтаж крепежей будет осуществляться путем воздействия на них сжатого воздуха.

Когда речь идет о необходимости фиксации труб, возникает потребность в приобретении хомутов, хороший ассортимент которых представлен тут. Комплектующие могут быть выполнены из пластика, нейлона, стали и некоторых других материалов, выбор которых зависит от материала, из которого изготовлены сами трубы. При обустройстве системы водо-, газоснабжения, канализации и любой другой также могут понадобиться муфты. Данный вид комплектующих предназначен для скрепления между собой труб и полной герметизации системы.

Еще одним популярным видом товара, который можно найти в разделе хозяйственно-бытового оборудования, является веревочная продукция. Тросы, шпагаты, шнуры, канаты и веревки, купить которые можно здесь, применяются не только в качестве крепежей. В зависимости от типа волокна и плотности нити они также могут выполнять страховочную, декоративную функцию или выступать в роли намотки.

Где купить качественные крепежи?

Хороший ассортимент качественных и доступных по цене крепежных составляющих можно купить в интернет-магазине Бигам. Прямое сотрудничество с производителем и отсутствие посредников в цепочке поставок гарантирует высокое качество товаров и отсутствие дополнительных наценок.

Получить больше информации о каждом из вариантов товара можно, просмотрев каталог продавца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к использованию фейерверков в спальных районах?

Проголосовать >>>

12 января 2022

Конские удила XI-XII веков нашли псковские археологи
12 января 2022

Почти 850 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
12 января 2022

Мороз до -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 13 января
12 января 2022

Согласовано место под строительство пешеходного моста через Пскову
12 января 2022

Запрет выхода людей на лёд планируют отменить в Пскове в ближайшее время
12 января 2022

Питолин: Где дежурит МЧС, происшествий на крещенские купания не бывает
12 января 2022

Четыре человека погибли на пожарах в Псковской области в новогодние праздники
12 января 2022

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...