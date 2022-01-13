Более 317 млн человек в мире заразились COVID-19

09:36, 13 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 13 января в мире зарегистрировано 317 694 760 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 531 387 человек. Количество выздоровевших – 262 912 641.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 64 359 409. В этой стране от коронавируса умер 866 891 человек, выздоровело – 42 805 090.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 702 150 человек, 9 758 364 пациента выздоровели, 318 432 – умерло.