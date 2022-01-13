Псковичи вошли в число лучших авторов литературных публикаций России

10:36, 13 января 2022, ПАИ

Два представителя Псковского регионального отделения Союза писателей России вошли в число лучших российских авторов. Соответствующие итоги литературных публикаций за 2021 год подвел главный литературный сайт Союза писателей России «Российский писатель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

После анализа более тысячи текстов, опубликованных на сайте в прошлом году, названы лучшие авторы в номинациях «Поэзия», «Проза», «Драматургия», «Публицистика», «Критика», «Новое имя «РП», «Позиция», «Художественный перевод», «Классика и мы» и др.

В числе победителей и два псковских автора. Поэт Надежда Камянчук признана лауреатом в номинации «Поэзия» за поэтическую подборку, опубликованную «Российским писателем» в июне 2021 года. Поэт, прозаик, эссеист Вита Пшеничная, в номинации «Новое имя «РП», за поэтическую подборку, опубликованную в сентябре 2021 года.