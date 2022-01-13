В России капуста подорожала более чем вдвое
Росстат на этой неделе обнародовал сводные данные об изменении цен на продукты питания в России. Белокочанная капуста выросла в цене более чем в два раза. Ощутимо выросли также цены на картофель, орехи и свёклу, пишет «Фонтанка».
Вдвое — или даже ещё быстрее — дорожало 19 категорий товаров из исследуемых 128 пунктов.
Издание отмечает, что такого роста цен на продукты не было с 90-х годов.
Инфляцию сдерживали только яблоки, свежие огурцы и апельсины: они снизились в цене.
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