45-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру

15:55, 14 января 2022, ПАИ

Первая рабочая неделя оказалась не для тюленей, рассчитывавших на плавный и спокойный вход в работу после каникул. В федеральном телеграм-пространстве широко обсуждались события в Казахстане и их последствия для России, очередной всплеск пандемии коронавируса, инициированный распространением омикрон-штамма. В Псковской области радовали живым разнообразием пресс-релизы левых, а региональные «телеги» сделали рекламу одному из спектаклей Псковского драмтеатра.

В 45-м выпуске «Псковского телеграма» ведущие Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев расскажут, кто на самом деле написал жалобу в УФАС на рекламу спектакля, обсудят, стоит ли подставлять под удар вторую щеку, а также поговорят о том, чего ждать от нового депутата Псковской гордумы.

«Псковский телеграм» – видеопроект Псковского агентства информации о самом обсуждаемом и интересном в региональном телеграм-пространстве. Программы проекта выходят на площадках ПАИ в Youtube, «Телеграме» и «ВКонтакте» с февраля 2021 года.