Борис Грызлов назначен послом России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе.
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