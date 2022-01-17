Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Зосима-пчельник наступил по народному календарю

17 января православные отмечают память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. В народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь, пишет calend.ru.

Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.

Много снега в этот день предвещало медовый год. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например пряники или медовые ириски.

Также в день Зосимы было принято гнать чертей. Мужчины и женщины надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

В это время «забивали черта» — понарошку колотили одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Девушки также выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

17 января 2022

Начался прямой эфир нового выпуска «Псковского телеграма Online»
17 января 2022

Более 271 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса
17 января 2022

Осложнение дорожной обстановки ожидается в Псковской области

17 января 2022

Снег и низкая облачность над Псковом привели к задержке самолёта из Москвы
17 января 2022

Эпидситуация в Псковской области ухудшается
17 января 2022

Зосима-пчельник наступил по народному календарю
16 января 2022

В Дно бродячие собаки растерзали куриц и кроликов местного жителя
16 января 2022

Псковичей предупредили об ухудшении погоды ночью и днём 17 января

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...