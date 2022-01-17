Зосима-пчельник наступил по народному календарю

07:00, 17 января 2022, ПАИ

17 января православные отмечают память Преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. В народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь, пишет calend.ru.

Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником.

Много снега в этот день предвещало медовый год. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например пряники или медовые ириски.

Также в день Зосимы было принято гнать чертей. Мужчины и женщины надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, взяв кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!»

В это время «забивали черта» — понарошку колотили одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Девушки также выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха.

Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.