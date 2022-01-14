В Порхове водитель сбил пешехода

18:10, 14 января 2022, ПАИ

Сегодня, 14 января, в 15:50 на 19-м км Порхов – Успенье водитель автомобиля «Газель Next» совершил наезд на пешехода 2006 г. р. на пешеходном переходе. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник» со ссылкой на начальника ГИБДД по Порховскому району Бориса Шорохова.

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. По предварительным данным, тяжёлых повреждений нет. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ДПС.