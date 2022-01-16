Гематолог объяснил появление синяков у пациентов с коронавирусом

21:30, 16 января 2022, ПАИ

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Врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман рассказал «Радио Sputnik» о новых последствиях коронавируса.

Врач отметил, что многие пациенты с коронавирусом начали жаловаться на появление гематом на теле. Гематолог заверил, что их появление вызвано прописанными врачами препаратами.

Всё дело в том, что коронавирус может провоцировать нарушения в системе свёртывания крови. Тогда пациентам назначают препараты для разжижения крови и предотвращения образования тромбов — антикоагулянты. Они и провоцируют появление подобных синяков.

Трахтман добавил: при появлении таких синяков во время лечения необходимо срочно сообщить об этом врачу. Тогда специалист ещё тщательней изучит свёртывающую систему крови, запросит дополнительные анализы и скорректирует свои назначения.

Врач также отметил, что беспричинное появление гематом на теле в любом случае нехороший признак и его нельзя оставлять без внимания.