ВАЗ-2106 сгорел в Опочецком районе
16 января в 21:11 в Опочецком районе в деревне Белоусы сгорел автомобиль ВАЗ-2106 2003 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в аккумуляторе.
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