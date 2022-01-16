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Происшествия

Из-за неправильной эксплуатации печи в Острове чуть не сгорел дом

16 января в 18:05 в Острове на улице Чапаева в жилом доме на две семьи в двухкомнатной квартире в кухне обгорела стена на площади 1 кв. м. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В этот же день в 12:36 из-за короткого замыкания электропроводки в Великолукском районе в деревне Трубичино сгорела баня размером 4х6 метра.

15 января в 4:46 в Псковском районе в деревне Липеты в нежилом строении размером 11х27 метра в пристройке выгорела кровля на площади 4 кв. м. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

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