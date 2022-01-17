Худрук Псковского театра драмы станет героем передачи «Однажды….» на НТВ

14:19, 17 января 2022, ПАИ

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев станет героем передачи «Однажды….» на канале НТВ. Съемочная группа провела с героем выпуска несколько дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Сергей Майоров уже снимал передачу «История в деталях» (для СТС) о Дмитрии Месхиеве в связи с успехом фильма «Свои» (2004). Герой передачи тогда выступал в статусе известного кинорежиссера. О том, что Дмитрий Месхиев сейчас руководит Псковским театром драмы, ведущий узнал случайно.

Во время пандемии и локдауна Сергей Майоров выбрал для отдыха Псков: «Когда я увидел на афише фамилию Месхиева, я был потрясен. На протяжении полутора лет я говорил своей команде, что надо ехать в Псков и снимать Месхиева, что надо рассказать об этом стране, потому что величайший режиссер такого уровня, как Месхиев, с невероятной кучей наград, тонкий, чувствующий, – и вдруг провинциальный театр. Тогда о псковском театре я еще ничего не знал и начал потихоньку наблюдать за его жизнью и деятельностью».

В мае прошлого года Сергею Майорову удалось посмотреть два наших спектакля – «Свидетельские показания» и «Ревизор» (журналист по традиции посетил театр инкогнито). Можно с уверенностью сказать, что наш театр покорил журналиста: «Возможно, это будет сказано пафосно, но я понял, что это большая гордость города, большая гордость страны – то, что происходит у вас в театре».