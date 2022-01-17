Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Худрук Псковского театра драмы станет героем передачи «Однажды….» на НТВ

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев станет героем передачи «Однажды….» на канале НТВ. Съемочная группа провела с героем выпуска несколько дней. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Сергей Майоров уже снимал передачу «История в деталях» (для СТС) о Дмитрии Месхиеве в связи с успехом фильма «Свои» (2004). Герой передачи тогда выступал в статусе известного кинорежиссера. О том, что Дмитрий Месхиев сейчас руководит Псковским театром драмы, ведущий узнал случайно.

Во время пандемии и локдауна Сергей Майоров выбрал для отдыха Псков: «Когда я увидел на афише фамилию Месхиева, я был потрясен. На протяжении полутора лет я говорил своей команде, что надо ехать в Псков и снимать Месхиева, что надо рассказать об этом стране, потому что величайший режиссер такого уровня, как Месхиев, с невероятной кучей наград, тонкий, чувствующий, – и вдруг провинциальный театр. Тогда о псковском театре я еще ничего не знал и начал потихоньку наблюдать за его жизнью и деятельностью».

В мае прошлого года Сергею Майорову удалось посмотреть два наших спектакля – «Свидетельские показания» и «Ревизор» (журналист по традиции посетил театр инкогнито). Можно с уверенностью сказать, что наш театр покорил журналиста: «Возможно, это будет сказано пафосно, но я понял, что это большая гордость города, большая гордость страны – то, что происходит у вас в театре».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Планируете ли вы принять участие в крещенских купаниях?
Проголосовать >>>

17 января 2022

Худрук Псковского театра драмы станет героем передачи «Однажды….» на НТВ
15 января 2022

Бесплатный мастер-класс проведут 15 января псковские реконструкторы
14 января 2022

Фоторепортаж: Стартовали соревнования на Кубок Пскова по фигурному катанию
14 января 2022

Книги-свитки и пейзаж-складень смогут увидеть посетители выставки «Оккервиль. Шарф» в Пскове
14 января 2022

«Одни безнаказанно пьют кровь других»: вышел трейлер «Караморы» – сериала Данилы Козловского
14 января 2022

Фоторепортаж: Открытие памятника Петру I в Пскове
14 января 2022

Исполнительница народных песен Марина Девятова даст концерт в Пскове
13 января 2022

Женскому хору ветеранов «Россияне» в Великих Луках нужны участницы

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...