В Псковской области утвердили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на три года

15:52, 17 января 2022, ПАИ

В Псковской области утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, пишет официальный Telegram-канал региона.

В рамках программы бесплатно предоставляются следующие виды медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая помощь; паллиативная медицинская помощь.

Каждый гражданин имеем право не реже одного раза в год на бесплатный профосмотр, в том числе в рамках диспансеризации.

В соответствии с законодательством РФ отдельные категории граждан имеют право на: обеспечение лекарствами, профосмотры и диспансеризацию (от 18 лет и старше), для несовершеннолетних – это медосмотры и профилактические осмотры в связи с занятиями физкультурой и спортом; диспансеризацию – пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные и принятые под опеку; диспансерное наблюдение для граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, хроническими заболеваниями; дородовую диагностику нарушений развития ребенка – для беременных женщин; неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний – для новорожденных детей; аудиологический скрининг – новорожденные дети и дети первого года жизни.