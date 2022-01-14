Владимир Путин поручил главам регионов контролировать модернизацию здравоохранения

16:03, 17 января 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов контролировать модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ лично осуществлять контроль за реализацией в 2022 и 2023 годах основных мероприятий, предусмотренных региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, с учётом необходимости осуществления мониторинга доступности для населения медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями первичного звена здравоохранения, и удовлетворенности населения её качеством», – говорится в сообщении.