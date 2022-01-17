В Дно сказочному оленю обломали рога и погнули спину

16:20, 17 января 2022, ПАИ

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В Дно светодиодной инсталляции в виде оленя 16 января обломали рога и погнули спину, сообщили в районной администрации.

В воскресенье вечером около гостиницы «Советская» несколько человек стали фотографироваться около фигур сказочных оленей. После фотосессии у оленя оказался обломан один рог и погнута спина.

Как сообщил директор МУП «Дновский районный рынок» Владимир Кучмистов, хулиганов зафиксировали камеры видеонаблюдения, на данный момент ведётся работа по установлению их личностей. В настоящее время работники муниципального предприятия восстановили фигуры.