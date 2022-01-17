Советские войска отбивали Великие Луки у фашистов с помощью снежного макета города

22:35, 17 января 2022, ПАИ

Советское командование прорабатывало освобождение Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков на снежном макете города, который включал в себя все ключевые объекты. Об этом рассказал заслуженный учитель России и краевед Владимир Орлов журналистам в программе «Вести-Псков».

257-й стрелковой дивизией на тот момент руководил командир дивизии Анатолий Дьяконов. В феврале 1942 года он потребовал построить из снега макет Великих Лук.

Макет города Великие Луки построили в одну шестую натуральной величины в районе деревень Карцево, Марьино и Курова Гора. Целиком макет занимал площадь 70 га. Река Ловать в этом месте изгибается примерно так же, как и в Великих Луках. Копия города для тренировок была построена всего за месяц из снега, жердей, брезента и рогожи.

На снежном макете в обязательном порядке отметили вокзал, паровозовагоноремонтный завод, церкви, крепость и другие объекты.

Учения на макете снежного города позволили 257-й дивизии не запутаться в лабиринтах улиц. Великие Луки были обиты у врага с жесточайшими боями: немцы создали здесь аж три полосы обороны. Великолукская наступательная операция не позволила им задействовать часть своих войск на других участках фронта, в частности под Сталинградом.