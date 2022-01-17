Названы регионы России с самыми быстрыми темпами восстановления рынка труда

09:19, 18 января 2022, ПАИ

Сервис Работа.ру изучил, в каких регионах России темпы найма и открытия новых вакансий были самыми высокими по итогам 2021 года, и составил рейтинг городов, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего.

«По итогам 2021 года мы зафиксировали рекордные темпы восстановления бизнеса по всей России — общее число вакансий, открытых на сервисе Работа.ру, приросло на 22% по сравнению с 2020 годом. Компании адаптировались к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса, а ключевую роль в общероссийских результатах сыграли крупные региональные компании. Именно поэтому в премии HR Galaxy Awards мы открыли номинацию «Герой региона», в которой любая компания может бесплатно поделиться собственным успешным кейсом и лучшими результатами в HR-отрасли своего города или региона. Подать заявку на премию можно до 1 февраля на сайте мероприятия», — прокомментировала директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова.

Лидером по приросту вакансий по итогам 2021 года стали Москва и Московская область. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область.

В топ-10 регионов с наибольшим числом открытых вакансий вошли Тюменская, Свердловская и Саратовская области, республики Татарстан и Башкортостан.

Во всех регионах работодатели особенно нуждались в работниках из сфер торговли, транспорта и логистики, производства и агропрома, а также из сферы офисных служб и бизнес-услуг.