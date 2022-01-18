Более 31 тысячи человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:50, 18 января 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 января в стране зафиксировано 688 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 24 564 человека.

Всего по состоянию на 18 января в России выявлено 10 865 512 случаев заболевания коронавирусом, 9 902 935 человек выздоровело, 322 678 – умерло.