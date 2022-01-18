10 населённых пунктов Псковского района останутся без света из-за ремонта

12:09, 18 января 2022, ПАИ

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Жителей десяти населённых пунктов Псковского района предупреждают о плановом отключении электроэнергии 19-20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Электроэнергии в эти два дня не будет в населённых пунктах Малая Кебь, Пожнище, Заря, Ладышкино, Соево, Берёзовая роща, Ручеёк, Дубок, Ложнёво, Бёрдово.

Отключение света запланировано с 9:00 до 17:00, ночью его будут включать. Связано это с ремонтом оборудования воздушной линии электропередачи (ВЛ).