10 населённых пунктов Псковского района останутся без света из-за ремонта
Жителей десяти населённых пунктов Псковского района предупреждают о плановом отключении электроэнергии 19-20 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
Электроэнергии в эти два дня не будет в населённых пунктах Малая Кебь, Пожнище, Заря, Ладышкино, Соево, Берёзовая роща, Ручеёк, Дубок, Ложнёво, Бёрдово.
Отключение света запланировано с 9:00 до 17:00, ночью его будут включать. Связано это с ремонтом оборудования воздушной линии электропередачи (ВЛ).
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