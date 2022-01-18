Правительство РФ направит еще 15 млрд на закупку лекарств для борьбы с ковидом

14:20, 18 января 2022, ПАИ

Правительство РФ дополнительно направит 15 млрд рублей на закупку лекарств для борьбы с ковидом. Еще 5 млрд рублей будет выделено на эти цели регионам, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает ТАСС, он также потребовал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового скопления людей.

Кроме того, Правительство РФ подготовило новый план по борьбе с ковидом с учетом «омикрона». По словам Михаила Мишустина, рост заболеваемости ковидом в РФ пока не привел к резкому увеличению числа госпитализированных. Однако пока нет полной ясности, как быстро будет распространяться «омикрон», надо быть готовыми к любому варианту, добавил он.