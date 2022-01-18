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Общество

Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу

Глава кабмина Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удалённую работу там, где это возможно, пишет РИА Новости.

Михаил Мишустин отметил, что это поможет снизить нагрузку на медицинские учреждения.

«Там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - подчеркнул премьер-министр РФ.

Также работодателей призвали обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удалённый режим.

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