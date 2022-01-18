Более 23 тысяч человек погибли в 2021 году в России из-за преступлений
Более 23,3 тысячи человек погибли в России в прошлом году в результате преступлений. Это на 600 больше, чем годом ранее. Об этом говорится в статистических материалах МВД России.
«В результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек, здоровью 32,8 тысячи человек причинён тяжкий вред», – говорится в материалах.
Согласно данным МВД, четыре преступления из пяти регистрируются в городах и посёлках городского типа – всего 1,6 млн; почти пятая часть – в сельской местности, где зарегистрировано 371,7 тысячи преступлений.
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