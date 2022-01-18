Более 23 тысяч человек погибли в 2021 году в России из-за преступлений

16:57, 18 января 2022, ПАИ

Более 23,3 тысячи человек погибли в России в прошлом году в результате преступлений. Это на 600 больше, чем годом ранее. Об этом говорится в статистических материалах МВД России.

«В результате преступных посягательств погибли 23,3 тысячи человек, здоровью 32,8 тысячи человек причинён тяжкий вред», – говорится в материалах.

Согласно данным МВД, четыре преступления из пяти регистрируются в городах и посёлках городского типа – всего 1,6 млн; почти пятая часть – в сельской местности, где зарегистрировано 371,7 тысячи преступлений.