Просторную трёхкомнатную квартиру с ремонтом предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»
«Псковжилстрой» предлагает просторную трёхкомнатную квартиру 85,5 квадратного метра в кирпичном доме в ЖК «Балтийская жемчужина» на улице Завеличенской, 6.
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
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Фото: Псковжилстрой
В квартире поклеены обои, постелен линолеум, установлена сантехника. Свободная планировка позволяет сделать ремонт под себя. Главным преимуществом жилого комплекса является его расположение в спокойном, тихом и озеленённом районе, в отдалении от больших дорог.
Рядом с домом построят две школы на 850 мест, два детских сада и поликлинику. В шаговой доступности Ледовый дворец, фитнес-центр, торговый комплекс. Стоимость квартиры 5 170 000 рублей (60 тысяч рублей за квадратный метр).
По всем вопросам обращаться по телефону +7(8112) 201-222. АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. Псков, улица Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.
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Просторную трёхкомнатную квартиру с ремонтом предлагают псковичам в ЖК «Балтийская жемчужина»