На Байконуре продлили повышенный уровень террористической опасности

11:44, 19 января 2022, ПАИ

Повышенный «синий» уровень террористической опасности на Байконуре продлен до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы теракта, пишет ТАСС.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации К. Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 г.», - говорится в сообщении на сайте города.

Как уточнили в администрации, правоохранительные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. При этом гражданам рекомендовали обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в их поведении, на брошенные автомобили, подозрительные предметы. Также граждан призвали оказывать содействие правоохранительным органам и относиться с пониманием и терпением к их повышенному вниманию, быть в курсе происходящих событий.

«В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки», - напомнили в городской администрации.

Ранее глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о введении в городе ряда ограничений до 19 января. В частности, ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работают только до 22:00, запрещена торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохранилась только для кафе и ресторанов.