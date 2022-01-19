Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

На Байконуре продлили повышенный уровень террористической опасности

Повышенный «синий» уровень террористической опасности на Байконуре продлен до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов о возникновении угрозы теракта, пишет ТАСС.

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации К. Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 г.», - говорится в сообщении на сайте города.

Как уточнили в администрации, правоохранительные органы принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности. При этом гражданам рекомендовали обращать внимание на внешний вид окружающих и странности в их поведении, на брошенные автомобили, подозрительные предметы. Также граждан призвали оказывать содействие правоохранительным органам и относиться с пониманием и терпением к их повышенному вниманию, быть в курсе происходящих событий.

«В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки», - напомнили в городской администрации.

Ранее глава администрации Байконура Константин Бусыгин сообщил о введении в городе ряда ограничений до 19 января. В частности, ограничены перемещения и работа КПП в ночное время. Кроме того, заведения общепита работают только до 22:00, запрещена торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохранилась только для кафе и ресторанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
Проголосовать >>>

19 января 2022

Два легковых автомобиля горели 18 января в Псковской области
19 января 2022

Публикуем фотографии с места смертельного ДТП в Великих Луках
19 января 2022

Микроавтобус насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Великих Луках
19 января 2022

Появились подробности ДТП в Невеле, где сбили ребёнка
18 января 2022

В Сургуте от ветра сломалась и рухнула городская ель
18 января 2022

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Великолукском районе
18 января 2022

258 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима
18 января 2022

Пострадавшие в ДТП в Палкино находятся в среднетяжёлом состоянии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...