До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 20 января
До трёх градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 20 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В четверг на территории региона ожидается облачная погода, ночью местами и днем повсеместно пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура по области составит от -2 до +3 градусов.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 м/с, атмосферное давление низкое. На дорогах сохраняется гололедица.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к родительским чатам в соцсети?
19 января 2022
В январские каникулы россияне потратили на 35% больше трафика, но встретили Новый год без онлайн-сериалов
19 января 2022
Врач назвала Псковскую область «большими входными воротами» для новых штаммов COVID-19