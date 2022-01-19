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Общество

До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 20 января

До трёх градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 20 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В четверг на территории региона ожидается облачная погода, ночью местами и днем повсеместно пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура по области составит от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 м/с, атмосферное давление низкое. На дорогах сохраняется гололедица.

 

 

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