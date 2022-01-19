В Дновском районе установили обелиск в честь юного партизана

14:21, 19 января 2022, ПАИ

Силами неравнодушных жителей Солецкого района на могиле юного партизана Володи Лепнева в деревне Морино был установлен новый обелиск в память о его подвиге, сообщает администрация Дновского района в социальных сетях.

Историю этого не по годам отважного героя, услышав раз, невозможно забыть. В 1944 году он пожертвовал жизнью ради спасения группы партизан, взяв огонь на себя. Ему было всего 16 лет, но он проявил такое мужество и героизм, которые не под силу многим взрослым. Он спас боевых товарищей, расстреляв больше десятка врагов. Его тело позже забрала мать, чтобы похоронить в Морино.

Солецкий краевед Анатолий Григорьев обратил внимание, что могила юного героя обветшала. Он проявил инициативу изготовить обелиск, который и был установлен 18 января на могиле партизана.

В мероприятии участвовали педагоги и учащиеся Моринской школы. Депутат Псковского областного Собрания Геннадий Григорьев тоже приехал в Морино, чтобы почтить память погибшего и поблагодарить авторов идеи за инициативу и неравнодушие.