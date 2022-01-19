Названы самые популярные у россиян турнаправления в феврале

17:45, 19 января 2022, ПАИ

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные у россиян туристические направления в феврале, сообщает «Газета.Ru».

Проанализировав поисковые запросы на перелёты и железнодорожные поездки с 1 по 28 февраля, аналитики выяснили, что около 63 % клиентов сервиса заинтересованы в авиарейсах по России, остальные планируют отпуск за границей.

В сервисе уточнили, что 10,3 % поисков среди авианаправлений приходится на Москву, 7,2 % – на Сочи, 7 % – на Санкт-Петербург. Кроме того, в перечень популярных направлений на февраль входят Стамбул (4,1 %), Минеральные Воды (2,5 %), Калининград (2,3 %), Краснодар (2,2 %), Ереван (2,1 %), Дубай (1,8 %) и Симферополь (1,7 %).

Среди железнодорожных направлений лидируют Санкт-Петербург (39,3 %), Москва (16,3 %), Сочи (5,9 %). В топ также вошли Минеральные Воды (2,1 %), Краснодар (2 %) и Казань (1,5 %).