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Политика

Заместитель главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев написал заявление по собственному желанию

Валерий Астраханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Фото: Telegram

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев сообщил СМИ, что его заместитель Валерий Астраханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию, но оно ещё не подписано. 

Корреспонденты издания Luki-News дозвонились до Валерия Астраханцева, но от комментариев по поводу своего возможного увольнения он отказался.

Как сообщает источник, претензий к Валерию Астраханцеву в сфере его деятельности не высказывалось, но у Валерия Астраханцева в эту пятницу, 21 января, последний рабочий день. То есть он всё же покидает администрацию города, так и не избавившись от приставки «и. о.», сообщает Telegram-канал Luki-News.

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