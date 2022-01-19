Заместитель главы администрации Великих Лук Валерий Астраханцев написал заявление по собственному желанию

19:13, 19 января 2022, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев сообщил СМИ, что его заместитель Валерий Астраханцев написал заявление об увольнении по собственному желанию, но оно ещё не подписано.

Корреспонденты издания Luki-News дозвонились до Валерия Астраханцева, но от комментариев по поводу своего возможного увольнения он отказался.

Как сообщает источник, претензий к Валерию Астраханцеву в сфере его деятельности не высказывалось, но у Валерия Астраханцева в эту пятницу, 21 января, последний рабочий день. То есть он всё же покидает администрацию города, так и не избавившись от приставки «и. о.», сообщает Telegram-канал Luki-News.