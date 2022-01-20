Фальшивые рубли снова изъяли в Пскове
В Пскове сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 19 января в одном из финансовых учреждений Пскова были обнаружены три пятитысячные купюры и одна банкнота номиналом две тысячи рублей с признаками подделки.
По имеющимся сведениям, фальшивки поступили в выручке из магазинов Пскова, Новосокольников и Псковского района. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Отметим, что правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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