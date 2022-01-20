Нарушения в содержании железнодорожных переездов Пскова и Псковского района обнаружила прокуратура

10:25, 20 января 2022, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об обеспечении безопасности движения на железнодорожных переездах, содержание и обслуживание которых осуществляет Псковская дистанция пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, на железнодорожном переезде в районе деревни Моглино Псковского района имеются дефекты проезжей части и резинокордового межрельсового настила. На железнодорожных переездах в Пскове и Псковском районе вскрыты множественные нарушения норм технических требований по их содержанию, в том числе частичное отсутствие сигнальных столбиков и светоотражателей на них.

Псковский транспортный прокурор внес представление начальнику Псковской дистанции пути. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо организации привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), назначен административный штраф в сумме 20 тысяч рублей.