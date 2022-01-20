Почему пропали дорогие импортные корма для животных, объяснили в Россельхознадзоре

13:44, 20 января 2022, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации обратились читатели, которые сообщили о невозможности приобрести некоторые корма для домашних животных. В последние месяцы с полок магазинов в Пскове и других городах исчезла продукция ряда зарубежных производителей. Люди создали в сети петицию с просьбой снять действующие ограничения для добросовестных поставщиков импортных кормов. «Пострадают многие животные, которые приобретали качественное питание. Потому что для них переход с корма на корм может оказаться очень болезненным для их организма», - отмечается в ней.

По данным ПАИ, под ограничения попали популярные корма для животных «1st Choice», «NOW», «Hill's», «Grandorf» и «One&Only» и многие другие. Продукции данных марок не осталось даже в интернет-магазинах, так как российские склады товаров данных производителей опустели еще в конце 2021 года. Остатки указанных кормов еще можно найти в некоторых зоомагазинах. Их сотрудники и сами владельцы животных отмечают, что пока не нашли достойной альтернативы импортным кормам на отечественном рынке. Поэтому сейчас люди сметают с прилавков оставшиеся зарубежные корма премиум-класса и не знают, чем кормить животных в дальнейшем.

Ситуацию с ограничением на ввоз в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок из ряда стран прокомментировали в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В Россельхознадзоре пояснили, что ограничения введены в связи с неоднократным обнаружением в кормах и кормовых добавках, произведенных предприятиями США, Бельгии, Канады, Нидерландов, Германии, Испании, Дании, Княжества Лихтенштейн, Болгарии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Чешской Республики, Великобритании, Республики Словения, незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и/или несоответствующих их количественному содержанию.

В Россельхознадзоре отметили, что проводится масштабная работа по наведению порядка на рынке кормовой продукции в России. При этом уровень взаимодействия с компетентными ведомствами стран-экспортеров кардинально разнится. «Ряд ветеринарных служб проявляют намерение к сотрудничеству, готовность к усилению контроля и заинтересованность в российском рынке. Следствием этого становится расширение списка одобренных экспортеров», - пояснили в ведомстве.

«Несмотря на выявленные системные пробелы в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, достаточные для введения более масштабных ограничений», Россельхознадзор продолжает сотрудничество с компетентными ведомствами, проведение инспекционной работы. В частности, на начало 2022 года запланированы аудиты французских и австрийских компаний и систем надзора за отправляемой в Россию продукцией в этих странах.

В Россельхознадзоре заявили о готовности рассматривать ходатайства российских деловых кругов и расширять перечень поставщиков кормовой продукции как для продуктивных, так и непродуктивных животных, деятельность которых четко контролируется ветеринарными службами в части выполнения требований российского законодательства.

На официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» размещается актуальная информация по ограничениям, введённым Россельхознадзором в разрезе стран-экспортеров подконтрольной продукции.

Всего в 2021 году через расположенные в Псковской области пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации, было ввезено 159,5 тыс. тонн импортных кормов и кормовых добавок для животных, что на 30% превышает показатели 2020 года (123,1 тыс. тонн).

Также в 2021 году для проведения лабораторных исследований по показателям качества и безопасности были направлены 42 пробы импортных кормов для непродуктивных животных, отобранные на территории Псковской области, из которых 7% не соответствовали установленным показателям качества и безопасности (по содержанию ГМО-компонентов, массовой доле сырого протеина).