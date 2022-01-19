Сенатор Елена Бибикова: Россияне получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале

16:23, 19 января 2022, ПАИ

Проиндексированные на 8,6 % пенсии начнут выплачивать в России с февраля, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатора РФ от Псковской области Елены Бибиковой.

«С 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6 %, но это повышение пойдёт по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9 % пенсия повышена», – отметила Елена Бибикова.

Напомним, 12 января президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в самое ближайшее время проиндексировать пенсии выше уровня инфляции – на 8,6 %. После индексации на 8,6 % прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров составит в среднем 1 400 рублей.